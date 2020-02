Autorités, ministres, institutions: Thierry Bouckaert, dirigeant de la société Akkanto, spécialisée en communication de crise, décrypte la façon dont nos responsables communiquent autour du coronavirus.

Nouveau cas de coronavirus à l’est, décès de plus à l’ouest, mise en quarantaine au nord, confinement au sud. Et panique partout. Les autorités des différents pays touchés par le coronavirus organisent systématiquement des conférences de presse voire des annonces publiques qui prennent souvent la forme d’assemblées générales au moindre nouveau cas ou à une suspicion de plus.

A tel point qu’on pourrait croire que la plus grosse crise est générée par la communication. Celle des institutions mais aussi de nous, médias. Pour Thierry Bouckaert, dirigeant de la société Akkanto, spécialisée en communication de crise, toute la difficulté est là : ne pas trop en faire ou trop en dire, afin de ne pas trop inquiéter l’opinion publique. Mais à la fois se montrer suffisamment rassurant vis-à-vis de la population