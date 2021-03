A cause de craintes liées à la formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées, le Danemark a suspendu, jeudi, par précaution et jusqu'à nouvel ordre, l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19. Cette suspension intervient "", a indiqué l'Agence nationale de la Santé, tout en soulignant qu'"".Que faut-il penser, à ce stade, des cas rapportés et du risque éventuel que pourrait présenter le vaccin AstraZeneca? Réponses avec le Pr Stéphane De Wit, responsable du Service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre.