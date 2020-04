Les personnes en bonne santé doivent jeûner pendant le mois du ramadan malgré la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi l'autorité turque des affaires religieuses, Diyanet. Le Coran prévoit que les malades peuvent retarder leur jeûne, mais ce dernier ne représente "pas un risque pour les personnes en bonne santé", a-t-elle ajouté. "Au contraire, plusieurs études scientifiques montrent que le jeûne a des effets positifs sur le système immunitaire", ont déclaré les autorités religieuses.

Le théologien Cemil Kilic a quant à lui affirmé sur Twitter que le jeûne affaiblit le corps. Il exhorte à ce que "le jeûne du ramadan soit suspendu jusqu'à la fin de l'épidémie". Mehmet Bayraktutan, à la tête d'un syndicat de travailleurs des autorités religieuses, Diyanet-Sen, a pour sa part dit à T24 news que les appels à ne pas respecter le jeûne sont "des attaques visant à perturber les musulmans".

Les prières collectives dans les mosquées sont suspendues en Turquie depuis le 16 mars, quelques jours après que le pays a confirmé son premier cas de coronavirus. Les autorités encouragent les fidèles à prier chez eux.

Le ramadan doit commencer le 24 avril. Pendant cette période, la plupart des musulmans du monde entier s'abstiennent de manger et de boire depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Les communautés, les familles et les amis se réunissent habituellement pour rompre le jeûne, ce qui est désormais impossible en raison des mesures de confinement prises dans différents pays pour limiter la propagation du coronavirus. Le ramadan se clôture avec les célébrations de l'Aïd al-Fitr un mois plus tard.

L'Égypte a interdit les banquets de charité publics qui ont normalement lieu dans les rues à cette période. Ses mosquées resteront fermées pendant le ramadan.