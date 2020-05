Entre autres symptômes suspectés d'être liés au Covid-19, les engelures observées par des dermatologues chez plusieurs patients à une période de l'année peu propice à ce type de lésions cutanées, avaient suscité des interrogations. On avait suspecté ce phénomène d'être en lien avec un processus inflammatoire.

Plus précisément, dans une interview que nous avait accordée le Pr Stéphane De Wit, le chef du Service des maladies infectieuses au CHU Saint-Pierre nous avait expliqué : "Les lésions cutanées, qui ressemblent véritablement à des engelures et qui ont été décrites ces derniers jours, semblent démontrer qu'il s'agit vraiment d'une maladie qui touche au niveau inflammatoire les vaisseaux, et entre autres ceux des poumons. On constate une nécrose qui laisse penser que c'est le même mécanisme que pour une engelure à la différence près qu'ici, ce n'est pas le froid, mais l'inflammation qui a provoqué au niveau artériel des petits thrombus (produits de la coagulation). Et cela se manifeste au niveau de la peau comme des engelures, essentiellement aux extrémités (doigts, orteils…)., Depuis plusieurs semaines, différents cas d’engelures chez des personnes supposées atteintes du Covid-19 ont été rapportés".

Une multiplication de cas d’engelures en particulier au niveau des pieds, et plus rarement des mains, principalement chez des adolescents et jeunes adultes, avaient en effet été signalées dans plusieurs pays dont l'Italie, l'Espagne, la France, la Belgique ou encore les États-Unis.

Comme le précisent les dermatologues, les engelures sont des lésions rouges ou violacées, douloureuses ou prurigineuses, atteignant principalement les orteils et les doigts, en particulier au niveau péri-unguéal (NdlR: autour de l'ongle). Elles sont généralement la conséquence d’une exposition au froid ou de certaines maladies auto-immunes.

Pas de lien de causalité directe

Aujourd'hui, une étude menée au sein du Service de dermatologie des Cliniques universitaires Saint-Luc semble démontrer qu’il n’existe en réalité pas de lien de causalité direct entre le Covid-19 et l’apparition des engelures.

Pour les dermatologues de St-Luc, ces engelures pourraient plutôt être une conséquence indirecte du confinement et notamment de la sédentarité qu’elle induit.

Tout récemment, nous avions également attiré l'attention sur la recrudescence de thromboses veineuses profondes et d'embolies pulmonaires, elles aussi conséquences du confinement et de la sédentarité que celui-ci impose pour certaines personnes.

Une étude incluant 47 patients

Pour savoir ce qu'il en est au juste, une étude vient donc d'être menée au sein du Service de dermatologie des Cliniques St-Luc, qui en a communiqué la méthodologie et les résultats ce mardi matin.

Comment s'est-elle déroulée? L’équipe de recherche a inclus, jusqu'ici, 47 patients (moyenne d’âge de 26,5 ans) présentant des engelures typiques qui touchaient principalement les pieds des personnes. Plus de la moitié d’entre elles rapportaient avoir présenté d’autres manifestations suggestives du Covid-19 (notamment fièvre, toux, rhume, troubles digestifs).

Pour chaque patient, une anamnèse détaillée a été réalisée, mentionnant le délai d’apparition des engelures, les antécédents de maladies auto-immunes et/ou d’engelures, les médications, les habitudes de vie comme l’activité physique, le temps d’écrans, etc.

Les chercheurs ont également effectué un frottis nasopharyngé pour détecter la présence du virus par RT-PCR, une prise de sang pour sérologies Covid-19 et recherche des marqueurs des causes classiques d’engelures.

Des biopsies cutanées pour des examens histologiques et en immunofluorescence ont également fait partie du bilan ...bien complet.

Conclusion

Quels sont les résultats? Les frottis nasopharyngés et les sérologies COVID-19 se sont révélés négatifs pour les 47 patients. Dont acte.

Les médecins en arrivent donc à la conclusion suivante: l’étude n’établit pas d’association directe entre les engelures et le Covid-19.

Et donc, pour expliquer l'origine de ces engelures, l’étude avance une autre hypothèse, en l'occurrence le confinement et la sédentarité qu’il implique. "La majorité des patients interrogés ont en effet augmenté significativement leur temps d’écran tout en réduisant considérablement leurs activités physiques, expliquent les auteurs. L’immobilité peut en effet provoquer une diminution de la perfusion sanguine au niveau des membres, ce qui contribuerait au développement des engelures".