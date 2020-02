Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé jeudi que l'épidémie du coronavirus a atteint un "point décisif", appelant les pays à agir "rapidement" pour endiguer ce "virus très dangereux".

L'épidémie, découverte en décembre à Wuhan en Chine, a contaminé plus de 78.600 personnes dans ce pays, dont plus de 2.700 mortellement.

Mais, a souligné le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "c'est ce qui se passe dans le reste du monde qui est maintenant notre plus grande préoccupation", avec plus de 3.470 cas dans 44 pays.

"Les preuves dont nous disposons montrent qu'il ne semble pas y avoir de transmission communautaire généralisée", a-t-il relevé, en conférence de presse.

Mais, "nous sommes à un moment décisif", a-t-il indiqué aux médias, soulignant qu'au cours des deux derniers jours, le nombre quotidien de nouvelles personnes contaminées par le nouveau coronavirus dans le monde est désormais supérieur à celui enregistré en Chine.

En outre, au cours des dernières 24 heures, sept pays, dont le Brésil et la Norvège, ont enregistré un premier cas.

Face à cette situation, le chef de l'OMS a appelé les pays à agir "rapidement", en se préparant à faire face à l'épidémie même s'ils n'ont pas encore enregistré de cas.

"Si vous agissez maintenant de manière agressive, vous pouvez endiguer ce coronavirus. Mon conseil est d'agir rapidement", a-t-il souligné.

"Les épidémies en Iran, en Italie et en Corée du Sud montrent ce dont ce virus est capable", a-t-il dit, soulignant que ces pays faisaient face à des "grappes" de pneumonie virale.

En même temps, a relevé le directeur de l'OMS, "plusieurs pays n'ont pas signalé de cas depuis plus de deux semaines", comme la Belgique, le Cambodge, l'Inde, la Russie et le Vietnam. "Chacun de ces pays est différent. Et chacun montre que des mesures agressives et précoces peuvent empêcher la transmission avant que le virus ne s'installe", a-t-il assuré.