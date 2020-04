Un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant… Rarement autant de scientifiques et chercheurs de tous bords se seront-ils mobilisés pour tenter de comprendre, d’expliquer, de trouver des solutions à ce nouveau fléau nommé Covid-19. De toutes parts, les études - parfois, voire souvent préliminaires - fusent, plus ou moins sérieuses, vastes, fiables, basées sur l’"evidence based medicine" ou "practice", faisant - ou non - l’objet d’un "peer-review" (évaluation par les pairs)…

Dans ce flot abondant d’informations continues, difficile parfois - sinon souvent - de faire la part des choses. Et ce, d’autant plus que tous - médias, mais aussi scientifiques - travaillent dans l’urgence et que toutes les études ne peuvent pas toujours être comparées car pas nécessairement menées dans des conditions identiques. Alors que les connaissances avancent à grands pas et que certaines choses devraient de ce fait s’éclaircir, il arrive aussi paradoxalement qu’elles se complexifient dans cette crise sanitaire sans précédent.