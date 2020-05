Quatre experts ont demandé à la population de rester sur ses gardes face à "la bête dangereuse" qu'est le coronavirus.

La tendance observée en Belgique est plutôt positive. Les chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus allant dans le bon sens, le pays a reçu le feu vert pour passer à la seconde étape de son déconfinement. Dès ce dimanche 10 mai, il sera à nouveau autorisé de recevoir quatre personnes chez soi et, à partir du lundi 11 mai, les magasins rouvriront leurs portes. À l'approche de cette nouvelle échéance, les experts ont tenu à adresser un message aux Belges. Marc Van Ranst, Erika Vlieghe, Steven Van Gucht et Geert Meyfroidt ont ainsi demandé à la population de plus que jamais respecter les règles, même si elles restent strictes en ce qui concerne les contacts sociaux. "Nous savons que quatre personnes, c'est peu, a reconnu Marc Van Ranst dans le message diffusé sur VTM. Mais croyez-moi, c'est le maximum que nous puissions permettre pour le moment".

Selon le virologue de la KULeuven, nous pouvons être très fiers d'avoir réussi à enfin faire descendre la courbe épidémiologique. "Nous devons continuer à la faire baisser, a encouragé l'expert membre de la task-force chargée de l'Exit strategy.



Même son de cloche du côté de Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19. Le président de Sciensano a souligné que l'ampleur de l'épidémie rétrécissait, mais a rappelé que le virus était toujours bien présent. "Cela reste une bête dangereuse, a a averti M. Van Gucht. Nous ne devons surtout pas lui laisser trop d'espace et de liberté."

Éviter une "catastrophe"

La situation dans les hôpitaux s'éclaircit au vu des derniers chiffres, mais de nombreux malades nécessitent encore des soins. "Nous avons en plus essayé de reprendre le travail avec les autres patients, a expliqué Geert Meyfroidt, président de l'association belge de médecine intensive. Le travail est donc très compliqué." C'est pourquoi le médecin a estimé qu'une recrudescence de l'épidémie de coronavirus serait une "catastrophe qu'il faut éviter", tant pour le personnel soignant que pour les patients.

À ces fins, les experts demandent aux Belges de ne pas profiter de ces assouplissements pour organiser des fêtes. "C'est encore trop tôt pour ça, a conclu Erika Vlieghe, à la tête du groupe d'experts chargés de l'Exit strategy. Ce serait très dangereux".