Les décès diminuent

Le centre national de crise et le SPF santé publique ont dévoilé ce mardi 21 avril les dernières données relatives à l'épidémie de coronavirus dans notre pays. 172 Belges ont dû être hospitalisés ces dernières 24 heures, tandis que 107 personnes ont pu quitter l'hôpital. 170 patients ont malheureusement perdu la vie. Au cours de leur point presse quotidien, les experts se sont exprimés sur cette évolution du virus en Belgique et ont apporté quelques précisions.

"Cela fait un certain nombre de jours que le nombre d'hospitalisations est sous la barre des 200, c'est un signe positif", a immédiatement souligné Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19." Pour ce qui est des décès également, les experts ont tenu à mettre en lumière une tendance plutôt positive."Tant les décès en milieu hospitalier qu'en maison de repos sont en train de diminuer", a ajouté Emmanuel André.

Un message aux Belges

L'expert a ensuite tenu à adresser un message important aux Belges. "Une nouvelle étude nous éclaire un peu plus sur la contagion du coronavirus, a expliqué Emmanuel André. Lorsqu'une personne dans la communauté est confirmée comme positive au coronavirus, il faut savoir que cette personne a déjà contaminé une autre personne juste avant que les symptômes de la maladie apparaissent. C'est pourquoi c'est important que la personne qui a été diagnostiquée positive au Covid-19 puisse rapidement informer son entourage avec qui elle a eu des contacts rapprochés et rester chez elle. C'est comme ça qu'on peut éviter que la contamination qui a déjà eu lieu se transforme en un autre foyer de contaminations".

Une épreuve semblable à un marathon

Benoît Ramacker a tenu à revenir sur les comportements des Belges depuis quelques semaines. Il a comparé cette épreuve à un marathon. "Nous fournissons depuis plusieurs jours des efforts exceptionnels", a expliqué Benoît Ramacker, porte-parole du centre national de crise. "Nous pouvons connaître en chemin quelques essoufflements mais grâce à l'aide des autres nous allons tenir le coup. Nous devons être solidaires et continuer à nous motiver pour respecter les mesures toujours en vigueur aujourd'hui. Quand on court un marathon, il faut rester concentré jusqu'à la fin, même si l'on voit des signaux positifs et le bout du tunnel."



Selon les experts, il va falloir construire à présent une société plus résistante pour faire face au virus. "La vigilance restera de mise et chacun devra prendre ses responsabilités, a précisé Benoît Ramacker. Les bons réflexes que nous avons adoptés nous aideront à venir à bout de ce virus et à évoluer vers un vive ensemble résilient".

La distanciation sociale

Le virus se transmet via des gouttelettes que l'on émet. Ces gouttelettes tombent sur le sol jusqu'à un mètre et demi. Il existe des petites et grosses gouttelettes, qui vont selon leur taille pouvoir parfois atteindre des distances plus grandes. "En respectant les règles de distance d'un mètre et demi, on peut réduire très fortement les transmissions du coronavirus, a précisé Emmanuel André. Le risque nul n'existe jamais en médecine, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait envisager d'imposer des distances de 10 mètres".