Charlotte d’Huart est médecin généraliste dans le Brabant wallon. Depuis quelques jours, elle assiste à un phénomène marquant et qui l’inquiète : très peu de patients la contactent. Pour rappel, les généralistes ne font à présent plus que des consultations par téléphone, selon l’ordre du collège de médecine générale. Les consultations en face à face sont réservées à des cas urgents non supects de Covid-19. Ce phénomène a aussi été rapporté par d'autres généralistes aux autorités sanitaires belges.





On a très peu d’activité, en moyenne 30 appels par jour pour un cabinet de cinq médecins, et lorsqu’on a des appels, on assiste à des choses assez graves. Lors des seules consultations que l’on a, les gens arrivent tard, voire un peu trop tard. Avec mon assistant, rien que cette semaine, on a découvert deux cancers, fortement avancés, bien plus avancé que ce qu’on aurait eu en temps normal. Un des patients était jaune depuis 15 jours et chez qui on peut suspecter une atteinte du pancréas. On risque d’assister à des choses que je n’ai vues que dans les pays en voie de développement comme des patients qui arrivent avec des maladies avancées, parce qu’ils ne vont pas venir pour des choses qui leur paraissent pouvant attendre deux semaines (puisqu’on reporte la fin des mesures de deux semaines en deux semaines). On se retrouve donc avec des personnes qui vont très mal. Pour moi, il va y avoir une mortalité augmentée qui ne sera pas seulement due au Covid-19 mais collatérale, parce que les gens ne se soignent plus. A la sortie du confinement, on va se trouver avec des cas graves.





Il y a certaines maladies qui nécessitent un suivi important comme l’insuffisance rénale et le diabète. Ce sont des gens qui doivent continuer à nous appeler. Chez les enfants, les vaccins doivent continuer à être faits parce que si on ne le fait pas, on arrive après à des épidémies qui auraient pu être vaccinées. En Afrique, après Ebola, on a vu apparaître une épidémie de rougeole car les gens n’étaient pas venus se faire vacciner. Et puis, il y a toutes les maladies qui nécessitent une prise une charge urgente. Des personnes qui ressentent des violentes douleurs thoraciques - cela peut être un infarctus ; des personnes diabétiques qui ont la nausée- cela peut être aussi un infarctus silencieux ; des personnes qui perdent l’usage de la parole ou d’un membre - cela peut être un AVC. Ce sont des gens qui doivent être vus dans l’urgence. Une dame âgée qui fait une chute brutale, cela peut être une fracture du col du fémur, cela doit être opéré dans les 6 heures, c’est donc une urgence vitale ! Des saignements brutaux, aussi, il faut contacter.





Ils ont peur d’être contaminés. Mais pour les gens qui pensent avoir le Covid-19 ou les autres, qu’ils n’hésitent pas à nous téléphoner et on voit l’opportunité d’une consultation, s’ils doivent être examinés ou pas. Quand une consultation est inévitable, on a des protections pour ne pas être infectés et pour ne pas infecter les gens. On se lave les mains, on désinfecte les surfaces entre chaque patient, on fait ce qu’il faut pour qu’ils ne se croisent pas dans la salle d’attente etc. On peut les soigner en tout sécurité. Dans les hôpitaux, les patients Covid sont accueillis dans une tente et empruntent ensuite le circuit Covid, ils ne croisent pas les autres. Donc, aux gens, je dis: ne restez pas dans le doute, appelez-nous ! On pourra vous orienter. Vous êtes aussi importants que les patients Covid.