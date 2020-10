"Les grands adolescents ont un vrai rôle d'acteur à jouer dans la gestion de cette crise", alerte un pédiatre-infectiologue Santé Laurence Dardenne

"Comment allez-vous?" La question (idiote?) que l'on hésite à poser ces jours-ci. A fortiori à un médecin. " C'est difficile, nous répond le Dr Dimitri Van der Linden, pédiatre-infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. C'est vraiment très compliqué. A l'hôpital, on commence à faire des plans pour pouvoir aider nos confrères qui prennent en charge les adultes. Vu que, même si notre activité se poursuit en pédiatrie, nous n'avons pas l'impact hospitalier qu'ont nos collègues. On doit donc se serrer les coudes pour que cela fonctionne et pour pouvoir soigner tout le monde correctement".