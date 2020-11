S’il semble aujourd’hui encore difficile d’établir des liens directs, précis et incontestables entre exposition aux champs électromagnétiques et développement ou aggravation de certaines pathologies, une chose reste certaine, il est impossible d’affirmer l’absence totale d’effets, a fortiori à long terme. "Personne n’affirme pour l’instant que les radiofréquences ne sont pas cancérogènes mais on dit que, à l’heure actuelle, il n’y a pas de preuves tangibles, mais plutôt des arguments à l’encontre d’un effet cancérogène", nous avait déclaré le Pr Luc Verschaeve, de l’Institut de santé publique.