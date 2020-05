Son compagnon Olivier, 50 ans, est atteint d’une maladie neurologique dégénérative depuis plus de 20 ans. Son état s’aggravant il y a deux mois, il a dû être hospitalisé. Diagnostiqué positif au Covid-19 mais asymptomatique, Olivier a tout d’abord été placé dans un service réservé aux malades du coronavirus puis, au bout d’une quinzaine de jours, il a été transféré dans un service classique. Cela fait six semaines maintenant et, comme toutes les personnes hospitalisées en Belgique, Olivier n’a pas droit aux visites de ses proches.

Le protocole hospitalier est très strict : quand Catherine doit récupérer le linge sale de son compagnon et lui en apporter du propre, elle doit demander l’autorisation à l’hôpital et l’échange des sacs se fait sur le parking ou, au mieux, devant les portes du bâtiment.