Le porte-parole des généralistes pousse un gros coup de gueule contre les autorités.

Alors que l’épidémie continue de croître, les généralistes et spécialistes craignent une seconde vague de patients. Une vague qui se compose essentiellement des personnes malades en fin de coronavirus. Il s’agit des patients hospitalisés qui sortent ou vont sortir de l’hôpital.

D’après les dernières études, on ne peut pas dire jusqu’à quand un patient est contagieux. Cela peut aller de dix jours jusqu’à plus d’un mois. Dans la plupart des cas, une quarantaine est proposée à leur sortie mais nombreux sont ceux qui ont besoin de consulter un généraliste, comme les personnes âgées qui ne peuvent pas rejoindre directement leur maison de repos. Et c’est bien là que le bât blesse.

(...)