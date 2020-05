Depuis le début de la crise du Corona, les cercles de médecins généralistes ont mis en place 94 centres de tri en Flandre, 45 centres de tri en Wallonie et 12 centres de tri à Bruxelles. Bien que le cadre de financement ait été convenu avec l’INAMI il y a quelques semaines, Domus Medica, le Collège de Médecine Générale, Wachtpost Vlaanderen et les trois syndicats de médecins (BVAS, le Cartel ASGB/GBO/MoDeS et AADM) constatent ce jeudi matin que la majorité des centres de tri n'a jusqu'à présent reçu aucun financement. En outre, aucun des centres de tri n'a reçu le financement de démarrage promis. Cependant, les coûts augmentent.

