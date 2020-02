En pleine épidémie de grippe en Belgique, et de Coronavirus dans le monde, l’ensemble des cercles de médecins généralistes (MG) et deux syndicats médicaux du pays ont manifesté leur volonté de prendre leurs responsabilités. Ils se sont ainsi réunis autour d’une implication optimale des MG dans la lutte contre les épidémies et en ont sorti une proposition de plan d'épidémie qu'ils ont communiquée ce mardi.

"Il est fort probable que les risques d’épidémies augmentent à l’avenir, ont-ils fait savoir. Il nous faut donc un plan simple mais bien organisé". Reconnaissant que l'actualité du coronavirus a "un peu plus poussé les médecins généralistes à élaborer ce plan", "il était déjà dans le pipe-line depuis quelque temps", nous a dit Cécile Avril, directrice de la Fédération des associations de médecins généralistes de Bruxelles.

En quoi consiste ce plan?

Une meilleure communication

S'ils constatent une meilleure communication des pouvoirs publics, les MG estiment que "cela reste dans un sens unique du haut vers le bas. En cas de phase aiguë d’une épidémie, il n’est pas suffisant d’avoir des informations du terrain vers les autorités ; d’un point de vue médical, elles reposeront essentiellement sur des données émanant des laboratoires et des hôpitaux mais il y aura peu, voire pas d’informations rapides sur la situation du terrain de première ligne".

Et donc, pour eux, "il semble logique que chaque cercle de médecins généralistes désigne un ou plusieurs médecin(s) par commune (le niveau administratif de base), qui représentera/ont le cercle pour la durée de l’épidémie, conseillera/ont les pouvoirs publics et aidera/ont à organiser et surveiller les soins de santé considérablement modifiés".

A propos de la perte de revenus

Dans un contexte d'épidémie, les soins de santé connaissent inévitablement des perturbations: faisant partie des groupes à risque d'infections, le nombre de médecins généralistes et de personnel infirmier disponibles risquent de diminuer en raison des maladies alors que le nombre de patients et la charge de travail par patient ne feront, quant à eux, qu'augmenter.

Outre leur "inquiétude pour des soins de santé de qualité dans des circonstances difficiles", les cercles de médecins généralistes plaident également en faveur d’un plan pour endiguer la perte de revenus résultant de la mise en quarantaine, des fermetures d’écoles et de crèches, de la mise à l’arrêt des transports en commun, etc. pour leurs patients.

"La période de perte économique peut durer plusieurs semaines, font remarquer les MG. Il faut donc réfléchir à des mesures compensatoires (une indemnité d’incapacité de travail, une suspension temporaire du remboursement des crédits, etc.). Cela peut être justifié par une attestation médicale, fournie par le médecin, qui a été assigné au lieu de résidence (et donc pas nécessairement le médecin généraliste propre)."

"Il faut en effet réfléchir pour ces personnes - qui seront soit en quarantaine, soit qui auront des soins pendant une certaine période - à ce qu'elles ne se retrouvent pas économiquement dans une situation instable du fait de la maladie", nous précise Cécile Avril. Nous voulons donc que les médecins puissent, à ce moment-là fournir une attestation médicale stipulant que les patients sont en incapacité de travail".

En pratique, voici les propositions des MG :

➢ Arrêter les consultations sans rendez-vous à cause du risque de contamination des locaux. Les consultations sur rendez-vous peuvent être organisées dans des locaux de consultation mis en place par la commune (ou postes de garde) avec fonction de filtre administratif (tri téléphonique avec rendez-vous programmés pour réduire les contacts, espaces confinés).

➢ Les patients ne peuvent plus choisir temporairement leur propre médecin: la répartition des tâches se fera selon une logique géographique pour les visites à domicile (pour réduire au maximum les délais).

➢ Des médecins exemptés de visites à domicile à risque pour les motifs exposés ci-dessus assument toutefois les consultations.

➢ L'élargissement du système tiers-payant à toutes les prestations (pour éviter les manipulations d’argent ou les problèmes de liquidités).

➢ Un "briefing" à tous les professionnels de la santé sur la propagation de la maladie, les mesures de protection à prendre et les signes d’alerte.

Ce plan a été envoyé aux ministres fédéral et régionaux en charge de la santé. "Nous voulons attirer l'attention des politiques, nous confie encore Cécile Avril. L'idée étant d'avoir des propositions concrètes en vue d'une implication optimale des médecins généralistes. Nous souhaitons aussi, dans ce contexte de coronavirus et d'époque un peu troublée, montrer que les cercles de médecins généralistes de toutes les régions de la Belgique veulent, d'un commun accord, prendre leurs responsabilités".