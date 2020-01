Cela arrive au moins une fois par mois. Les généralistes en ont marre.

Les médecins généralistes ont à nouveau dû faire face lundi à un crash total du système de santé en ligne eHealth, la plateforme électronique d’échange de données médicales. L’association flamande des médecins généralistes Domus Medica parle de “négligence coupable du gouvernement qui met directement en danger la santé du citoyen et tue potentiellement les patients”, relaie Belga. L’association flamande ne mâche pas ses mots : c’est“inacceptable” alors que les médecins de famille doivent gérer une épidémie de grippe naissante, surveiller le coronavirus et s’occuper de leurs patients habituels.

Beaucoup trop souvent

“Cela arrive beaucoup trop souvent”, soupire aussi le docteur Paul De Munck, président du Groupement belge des omnipraticiens (GBO). “Quand c’est le cas, tout est bloqué : les généralistes ne sont plus en mesure de délivrer les attestations et les prescriptions électroniques. C’est vraiment compliqué pour eux face à leurs patients. On s’arrache les cheveux. Il y a de quoi être très énervé”. Ces pannes à répétition – “le système se bloque au moins une fois par mois”- entraînent du travail administratif en retard… à rattraper en soirée ou le week-end. “On pousse les médecins à passer au numérique mais le système n’est pas fiable à 99,9 %.”.

Un service crucial, qui contrôle la sécurité des échanges électroniques, était instable pendant un certain temps lundi matin, reconnaît Frank Robben, administrateur général de la Plate-forme eHealth, sur son site. Les procédures électroniques d’urgence n’ont pas pu assurer un maintien complet des fonctionnalités. Les services sont à nouveau opérationnels. La Plate-forme eHealth se réunira rapidement avec les partenaires techniques pour envisager des améliorations.