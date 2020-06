Masques buccaux obligatoires, contrôle de température, distanciation sociale, etc. Les mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans les aéroports ont fondamentalement changé la manière de voyager dans les airs. Mais vont-elles rester à long terme et devenir la norme, à l’image des mesures de sécurité prises après les attentats du 11 septembre 2001 et qui sont toujours d’actualité ? Faudra-t-il désormais être en bonne santé pour prendre un avion au risque de se faire recaler devant le hall d’entrée d’un aéroport quand on a plus de 38 degrés de fièvre ? Tentative de réponse avec différents experts du secteur.