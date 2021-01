Si vous étiez un étudiant nutritionniste français, travaillant au sein du groupement hospitalier du territoire Nord-Ouest Vexin Val-d’Oise (GHT Novo), souhaitant vous informer sur les effets des sels nitrés présents dans la majorité des charcuteries françaises, vous vous dirigeriez sans doute vers le centre documentaire dudit groupement hospitalier. Vous y trouveriez sans mal un ouvrage intitulé Pratiques en nutrition datant de mars 2020. Et, dans cet ouvrage, un court article scientifique intitulé "Rôle et intérêt des nitrites dans la charcuterie", où l’on peut lire que le salpêtre (ou nitrate de potassium, le nom scientifique donné aux nitrites), est "utilisé depuis des siècles pour ses vertus conservatrices des viandes […] Classé comme conservateur dans la réglementation, il est autorisé par les instances sanitaires et ne présente pas de danger s’il est associé avec l’ascorbate (sel de sodium, NdlR) afin d’éviter l’apparition de nitrosamines (composé chimique cancérogène, NdlR)."