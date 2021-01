Alors que la campagne de vaccination en Belgique a commencé depuis le 5 janvier, les premières doses avaient déjà été administrées dès le 28 décembre au cours d'une phase pilote. Jusqu'à présent, il n'y avait toujours aucune donnée sur le nombre de vaccins déjà administrés dans notre pays. Sciensano avait déjà indiqué faire le nécessaire pour intégrer ses chiffres à son rapport quotidien. C'est désormais le cas depuis ce vendredi 15 janvier.

"Toutes les doses de vaccins COVID-19 administrées en Belgique sont, tel que défini par la loi, enregistrées dans la base de données VACCINNET+, le registre national des vaccins COVID-19. Seules les vaccinations enregistrées dans cette base de données sont incluses dans les chiffres et les analyses ci-dessous. Toutefois, un délai entre le moment de la vaccination et celui de l'enregistrement dans la base de données est possible, et doit être pris en compte lors de l’interprétation des résultats", précise Sciensano.

© Sciensano

Les chiffres ont été arrêtés au mercredi 13 janvier. A cette date, il y avait 49.847 personnes qui avaient reçu une première dose du vaccin Pfizer/BioNtech. On rappelle qu'une deuxième dose est nécessaire pour que le vaccin soit pleinement efficace, 21 jours plus tard. Toutes les personnes vaccinées viennent des maisons de repos, comme le prévoit la phase 1a de la campagne de vaccination en Belgique. 17,26% des personnes qui résident ou travaillent en maison de repos et se sont montrées volontaires pour l'administration du vaccin ont donc actuellement reçu la première dose.

A Bruxelles, 5.512 personnes sont concernées, 21.711 en Wallonie et 22.624 en Flandre. Cela concerne donc 0,54% de la population belge de plus de 18 ans.

Où en est-on par rapport aux autres pays européens ?

Si l'on rapporte ces chiffres à l'ensemble de la Belgique (-18 ans compris), 0,43% de la population belge a donc été vaccinée. A titre de comparaison, la France avait vacciné jeudi 318.216 personnes (0,49% de sa population), l'Allemagne en est à 842.455 vaccins (1,01%), l'Italie à 972.099 (1,61%). Le Royaume-Uni, meilleur élève européen, a déjà vacciné 4,94% de sa population (3,36 millions de doses administrées).