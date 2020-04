Nadine a appris la mauvaise nouvelle fin décembre 2019 : elle est atteinte d’un cancer du côlon, avec des métastases au foie. Le traitement nécessite - entre autres - trois opérations, assez lourdes, pour espérer pouvoir guérir. "J’ai été opérée une première fois en mars avant le confinement , se souvient-elle , et une deuxième fois au mois d’avril, en pleine crise sanitaire : je ne cache pas que pour le patient, c’est dur à vivre. On se dit : ‘Je dois y aller absolument car il en va de ma survie et j’ai l’impression d’aller me jeter dans la gueule du loup.’ En réalité tout s’est très bien passé car le corps médical prend des mesures de sécurité ad hoc, mais c’est tout de même lourd sur le plan psychologique."

Si une troisième opération est prévue fin mai, début juin, la crise due au Covid-19, qui encombre notamment les soins intensifs, pourrait décaler l’opération de quelques jours. Une situation qui illustre les difficultés que rencontrent actuellement les oncologues belges, qui ont la lourde charge de décider au cas par cas du processus à suivre pour leurs patients, alors qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune directive à ce sujet.