Dans un message publié mi-mars sur les réseaux sociaux, le scientifique belge Martin Zizi juge les tests PCR “inutiles” et s’inscrit dans une vague de contestation plus large concernant cette technique, la plus utilisée dans le pays. Ses propos doivent toutefois être nuancés. Plusieurs experts consultés par La Libre estiment par ailleurs que les PCR restent pertinents, si la charge virale et les techniques de prélèvement sont correctement définies.

“L'OMS finit par reconnaître que les PCR sont inutiles et faussent l'analyse de TOUTE la crise. Les conséquences doivent être claires et partagées avec tous : PCR ≠ infection ; PCR ≠ contagiosité”

Ce message, publié sur LinkedIn au début du mois de mars 2021 et envoyé à La Libre par son auteur, émane de Martin Zizi, l’un des scientifiques les plus critiques à l’égard du gouvernement belge dans sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Aujourd’hui PDG et cofondateur d’Aerendir Mobile Inc, une société belge basée aux Etats-Unis qui développe des systèmes d'authentification biométriques, ce biophysicien avait dirigé la Division d'épidémiologie et de biostatistique au sein du ministère de la Défense belge au début des années 2000.

Martin Zizi n’est pas le seul à remettre les tests PCR en question. Il s’inscrit dans une vague de contestation plus large, qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. La vidéo d’une infirmière française dénonçant “l’arnaque des PCR” et postée sur la page du groupe Facebook français anti-mesures sanitaires “Regroupement Citoyen”, le 17 mars dernier, a été vue plus de 467 000 fois à ce jour. Elle y affirme que certains tests PCR “faiblement positifs” seraient à l’origine d’une "construction de cas”.

Alors que, selon Sciensano, 97% des tests effectués en Belgique sont actuellement des PCR, comment se positionner face aux affirmations de leurs détracteurs ?

“PCR (positif) ≠ infection” ?

(...)