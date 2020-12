Dès ce mercredi, quatorze cabinets de médecine générale et six centres de test et de triage lanceront des projets pilotes.

S’ils ne sont pas encore disponibles en pharmacie, les tests antigéniques rapides par écouvillon, donnant un résultat fiable en 15 à 20 minutes, seront dès ce mercredi utilisés par des cabinets de médecine générale et jusqu’au 6 janvier. Mais uniquement pour des cas bien spécifiques. "Ce sera uniquement pour les gens qui présentent des symptômes liés à un Covid éventuel afin de voir s’ils sont positifs ou non", indique le Dr Christophe Barbut.