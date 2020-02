Les autorités françaises ont confirmé mardi que le très virulent virus de la tomate ToBRFV, qui sévit dans plusieurs pays européens, avait été détecté dans une exploitation du Finistère (Bretagne). Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, affirme que la situation est "sous contrôle", le foyer étant "circonscrit à une exploitation et deux serres".

"L’exploitation concernée a été confinée dans l’attente de la destruction des végétaux et de la désinfection du site dans les plus brefs délais", a-t-il ajouté.

Observé pour la première fois en Israël en 2014, ce virus a été découvert en 2018 au Mexique, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie, puis en 2019 aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Grèce.

Selon l’autorité de sécurité sanitaire française Anses, il peut infecter jusqu’à 100 % des plantes sur un site de production, ce qui le rend redoutable pour les cultures à haute densité de plantation comme les cultures sous serre. En revanche, il n’a pas d’impact sur l’homme. Le fruit contaminé perd toutes ses qualités gustatives, en raison d’une rupture de sa maturation, venant altérer la qualité de sa chair et le rendant impropre à la commercialisation.

Vigilance renforcée du côté des producteurs flamands

Côté belge, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) confirme suivre la situation de près. "Une alerte européenne a été lancée. Les entreprises belges concernées sont informées. Outre un rappel des mesures de biosécurité classiques comme la désinfection des bottes et le port de vêtements spécifiques dans les serres, elles doivent vérifier la santé de leurs plantes lors de leurs contrôles quotidiens. Si elles voient apparaître les symptômes de la maladie, elles sont obligées de nous le notifier afin que l’on puisse prendre ensemble les mesures nécessaires", explique la porte-parole de l’agence.

Ces mesures se décideront au cas par cas en fonction de la situation de l’entreprise, précise-t-elle. "S’il s’agit de semences contaminées on va les détruire. Si des plants sont touchés, on peut envisager une destruction 10 mètres autour de la zone infectée. Il est aussi possible que les plantes soient touchées mais pas les fruits, auquel cas ceux-ci peuvent être commercialisés." Notre pays compte environ 200 producteurs de tomates, très majoritairement implantés en Flandre. Une trentaine de producteurs de poivrons et de piments sont également concernés, le virus pouvant affecter ces cultures.

L’Afsca a prévu un monitoring avec des prélèvements d’échantillons au sein de ces entreprises. Des contrôles seront également réalisés sur les importations de graines de tomates issues de pays tiers, mais elles sont peu nombreuses en Belgique. Pas de panique, donc, mais de la vigilance.