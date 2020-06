Qu’ils soient étudiants médecins, internes, infirmiers, pharmaciens ou encore kinés, ils se sont retrouvés sur le front d’une épidémie exceptionnelle, du jamais-vu depuis un siècle. Pour beaucoup d’entre eux, ce stage devait être leur premier contact avec le monde hospitalier. Finalement, il se sera transformé en véritable baptême du feu au cours d’une crise sanitaire sans précédent.

C’est ce qu’a vécu Astrid de Villenpagne, étudiante infirmière en dernière année au sein de la Haute École Léonard de Vinci et qui vient de terminer son stage au sein d’une unité Covid-19 aux cliniques universitaires Saint-Luc. "J’étais en gériatrie, donc avec des personnes de plus de 75 ans qui sont atteintes du coronavirus. On s’occupait d’eux jusqu’à ce qu’ils ne soient plus contagieux et qu’ils puissent rentrer chez eux ou revenir en maison de repos. Avant de commencer, je stressais quand même pas mal avec tout ce que je voyais à la télé", reconnaît la jeune femme âgée de 22 ans.

(...)