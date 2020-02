Alors qu'un nouveau cas de coronavirus a été signalé en Ligurie, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a averti mardi que "des limitations" à la libre circulation des Italiens de la part d'Etats étrangers en raison de l'épidémie de coronavirus seraient "injustes" et "inacceptables". "Il serait injuste que des Etats étrangers imposent des limitations, nous ne pouvons pas l'accepter", a déclaré à la presse M. Conte. "Notre message est que nos concitoyens peuvent partir en assurant leur sécurité et celle des autres", a-t-il souligné. "L'Italie peut laisser voyager tranquillement ses concitoyens parce que nous sommes un pays qui a pris des mesures efficaces et qui dispose d'un système de santé excellent. (...) Notre politique de santé est parmi les plus rigoureuses. Les contrôles que nous effectuons sont une garantie pour nous tous", a-t-il insisté.

Les déclarations de Giuseppe Conte interviennent en amont d'une réunion à Rome mardi après-midi avec les ministres de la Santé des pays voisins pour adopter des règles communes.

Les ministres de la France, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, frontaliers de l'Italie ainsi que l'Allemagne et l'Union européenne tenteront de définir des "lignes d'action communes" face à l'épidémie, alors que les pays européens ont jusqu'ici réagi en ordre dispersé.

Le nouveau bilan officiel publié mardi fait état de 283 cas en Italie dont sept décès déjà annoncés, soit une hausse de 54 cas de personnes testées positives par rapport à lundi. La Lombardie (nord-ouest) reste le principal foyer dans la péninsule avec 212 cas dont six décès (+ 40 par rapport à lundi).

Un cas a été signalé mardi en Ligurie, neuvième région italienne à faire état d'infections au coronavirus. Une femme de 70 ans a été testée positive à Alassio, à environ 100 km de Gênes. Elle a été isolée dans un hôpital.