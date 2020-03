Six nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en Belgique, a annoncé lundi la ministre de la Santé, Maggie De Block, à l'issue d'un comité de concertation consacré à l'épidémie.

Au total, le nombre de cas en Belgique s'élève à 8, dont un patient qui est guéri et a quitté l'hôpital. Les 6 nouvelles personnes infectées revenaient de régions à risque au nord de l'Italie.

"Aujourd'hui, commence une semaine cruciale. Le retour de vacances a des conséquences", a expliqué Mme De Block.

Les autorités devront déterminer qui ces personnes ont rencontré à leur retour afin que leur entourage puisse également être dépisté.

Le point a été au coeur d'un comité de concertation extraordinaire, qui a rassemblé les ministres-présidents des Régions et des Communautés ainsi que les ministres fédéraux compétents.

La Première ministre, Sophie Wilmès, a insisté sur la coordination entre les différents niveaux de pouvoir face au coronavirus sur la base des avis fournis par un comité scientifique.

"Nous suivons la situation pas à pas, sans exagération mais sans minimiser non plus. Nous appelons au calme et à la sérénité", a-t-elle dit.