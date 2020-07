On estime généralement que, en moyenne, une personne infectée par le Covid-19 en contamine une, deux, trois, voire quatre autres. Certain(e) s d’entre nous peuvent cependant aller jusqu’à en contaminer plusieurs dizaines. On les appelle les "super contaminateurs". Pourquoi et comment ? Qui sont-ils donc ? Réponses avec le Dr Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre et porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.