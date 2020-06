Comme annoncé en fin de semaine dernière, Sciensano ne publiera plus les bulletins épidémiologiques relatifs au coronavirus en Belgique, le dimanche et le lundi. Pour le virologue Marc Van Ranst (KULeuven), cette décision montre des mauvais signes de relâchement à la population.

"C'est trop tôt pour ne pas donner les chiffres chaque jour comme les autres pays européens", affirme Marc Van Ranst. Pour lui, rien ne justifie que Sciensano arrête de publier les chiffres du Covid-19 en Belgique le dimanche et le lundi, même si cela peut permettre de soulager les établissements hospitaliers, qui doivent quotidiennement - week-ends compris - rédiger un bulletin de l'évolution du coronavirus. "On a les moyens de travailler correctement en se basant sur les chiffres des sept derniers jours", déclare auprès de La Libre le virologue de la KULeuven, pour qui "gérer, c'est mesurer".

Mais avoir de bons chiffres (complets et non biaisés) le vendredi ne serait-il pas suffisant ? "Non non non", martèle le virologue. "Il faut continuer à faire comme les autres pays européens. Alors que notre population a l'air de penser que tout est fini, c'est un mauvais signal de ne pas donner ces chiffres et d'aller dans un mode 'vacances', de relâchement".

Sur Twitter ce lundi matin, Marc Van Ranst avait montré son désaccord avec la décision de Sciensano de ne plus publier tous les jours de la semaine les bulletins épidémiologiques relatifs au coronavirus. "Un pays avec plus de vingt nouvelles infections par jour (la semaine dernière, il y en avait en moyenne 90 par jour !) ne peut pas se permettre de passer déjà en 'mode vacances d'été' et de ne pas publier de nouveaux chiffres sur le corona le dimanche et le lundi. Gérer, c'est mesurer ! Désolé, mais il faut que cela s'améliore !", avait-il écrit sur le réseau social.