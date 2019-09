Voici un extrait de "Martine a un papi bizarre" :

Le lendemain matin, Martine parle de son papi à maman.

"Maman ! Il se passe quelque chose d’étrange avec papi !

Il oublie parfois ce qu’il est train de faire...", dit Martine inquiète.

"C’est normal, moi aussi ça m’arrive !", répond maman en riant.

"Oui, mais l’autre jour, papi s’est fâché contre moi et je n’avais rien fait de mal !", dit Martine toute triste.





Ces quelques lignes donnent le ton de l'édition spéciale de l'illustre "Martine", qui sort à l'occasion de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, célébrée ce samedi 21 septembre.

Pour cette 25e journée, la Ligue Nationale Alzheimer Liga lance une campagne de sensibilisation autour du numéro d’appel gratuit 0800 15 225 destinée au grand public, aux professionnels, aux patients et à leurs proches. Pour personnaliser cette initiative, la célèbre petite héroïne, qui a enchanté bien des enfants, a prêté sa frimousse dans cette édition spéciale.

Elle qui adore son papi avec lequel elle passe beaucoup de temps, joue, s'amuse…, s'étonne de ses trous de mémoire de plus en plus fréquents et ne comprend pas ses changements de comportement.

C'est alors que tombe le diagnostic: maladie d'Alzheimer. Et toutes les questions qui peuvent l'accompagner dans la tête de la petite fille, mais aussi dans celle des adultes : Qu’est-ce qui arrive à Papi ? Est-ce qu’il a mal ? Est-ce qu’il souffre ? Est-ce qu’il m’aime encore ? Est-ce qu’il va guérir ?...



Un numéro d'appel pour ne plus se sentir isolé

, explique la Ligue Nationale Alzheimer Liga,. "

C'est le numéro à former si vous avez des questions, si vous ne savez plus très bien quoi faire, si vous avez besoin de parler, d’échanger avec des écoutants...

"Être bien informé pourrait faciliter le diagnostic précoce et permettre de mieux vivre avec la maladie", souligne encore la Ligue.



"L’existence de cette ligne gratuite nous semble indispensable pour que tout le monde ait accès à l’information et puisse être écouté, estime Madame Henry, vice-présidente et administratrice de la Ligue Nationale Alzheimer Liga. Nous espérons que les personnes qui se posent des questions, n’hésiteront surtout pas à utiliser ce numéro, même si elles ne sont pas directement concernées par la maladie. Au plus les gens seront informés, au mieux la maladie sera comprise et cela permettra de sortir les patients et leurs proches de leur isolement. Les personnes pourront s’exprimer soit en néerlandais soit en français".

L’édition spéciale "Martine a un papi bizarre" est mise en vente dès aujourd'hui sur le site alzheimer.be/Martine au prix de 6€ (+ frais de port : 2€). Il sera également possible de le commander via le numéro gratuit 0800 15 225. Le produit de la vente servira à renforcer l’aide et le soutien aux personnes atteintes d’une démence et à leurs proches, mais aussi à favoriser une approche plus humaine de la maladie d’Alzheimer.

A savoir sur la maladie d'Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui détruit les cellules cérébrales de façon lente et progressive. Elle porte le nom d’Aloïs Alzheimer, le psychiatre et neuropathologiste qui fut le premier à diagnostiquer, en 1906, cette maladie chez l’une de ses patientes.

En 2015, on recensait, d’après l’association mondiale Alzheimer, 46,8 millions de personnes atteintes de démence dans le monde. Ce chiffre va presque doubler tous les 20 ans. On compte un nouveau cas de démence toutes les 3 secondes. Cette maladie touche majoritairement les personnes âgées or l’espérance de vie ne cesse de s’allonger. D’ici 2030, le nombre de personnes âgées de 60 ans dépassera le nombre de jeunes gens âgés de moins de 15 ans : une première historique.



Rien qu’en Belgique, on évalue le nombre estimé de personnes atteintes de démence à près de 212 000 personnes, soit 4 000 cas en plus comparé à 2015. La maladie d’Alzheimer représente, quant à elle, environ 50% des cas. De plus, près de 70% des personnes atteintes d’une démence vivent à domicile.

Le nombre estimé de personnes atteintes de démence en Wallonie en 2019 est de 67 411, de 22 290 en Région bruxelloise et 122 242 en Flandre.