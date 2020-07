Médecins du Monde (MdM) Belgique a soigné des milliers de sans-abri et distribué des milliers de kits d’hygiène pendant la crise du Covid. Très active sur le territoire belge, l’ONG internationale qui se bat sur le terrain pour que chacun ait accès aux soins sans obstacles financiers, culturels ou autres change de capitaine. Michel Genet (54 ans), ex-directeur politique d’Écolo, qui fut à la tête du think thank écologique Etopia et avant cela directeur de Greenpeace, prend la barre de MdM Belgique ce 1er juillet.