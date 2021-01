C’est le petit calcul du moment, consécutif à la découverte du variant du coronavirus britannique, fortement suspecté d’être responsable de la flambée épidémique actuellement observée au Royaume-Uni et en Irlande. Un variant vraisemblablement plus contagieux que le reste des Sars-Cov-2, au point que certains chercheurs estiment que celui-ci serait plus dangereux qu’un virus qui serait moins contagieux mais plus… meurtrier. Illustration avec l’épidémiologiste Adam Kucharsky, de la London School of Hygiene&Tropical Medicine, qui s’est livré à ce type de démonstration sur Twitter, calculs à l’appui : "Le message clé est qu’une augmentation de quelque chose qui croît de façon exponentielle (c’est-à-dire la transmission) peut avoir beaucoup plus d’effet que la même augmentation proportionnelle de quelque chose qui ne fait qu’augmenter un résultat (c’est-à-dire la gravité)." En d’autres termes, entre deux souches - l’une plus létale, l’autre plus transmissible - ce serait bien la souche la plus transmissible qui rapidement ferait plus de dégâts…