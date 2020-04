Faute de pouvoir organiser leur campagne annuelle de dépistage gratuit des cancers de la peau en raison du coronavirus, Euromelanoma invite cette année le public à faire un auto dépistage, vidéo à l'appui. Une initiative apparemment fort utile lorsque l'on voit que plus d'un quart des Belges ignore comment rechercher des taches suspectes et quels en sont les critères, tandis qu'un Belge sur trois n'inspecte jamais sa peau.

Alors que ces dernières semaines quasi estivales invitent à se prélasser au solei, sans doute cet auto examen n'est-il pas un luxe, d'autant plus que les cancers cutanés continuent d'augmenter chaque année dans notre pays. La Belgique compte en effet chaque année plus de 40 000 nouveaux patients atteints d'un cancer de la peau.

"Protégez-vous contre le cancer de la peau ... regardez en l’air. Si vous voyez le soleil, protégez correctement votre peau. Si vous voyez la pleine lune, faites le contrôle mensuel de votre peau" est le message lancé cette année par les initiateurs de cette campagne de prévention.

Commanditée par Euromelanoma, le réseau des dermatologues européens, l'agence de recherche Indiville a interrogé plus de 1000 Belges sur leur sensibilisation aux risques cutanés. Il en ressort que, s'ils sont inquiets, les Belges manquent manifestement de connaissances sur le sujet. Et plus encore les hommes, qui sont 30 % à ne pouvoir reconnaître des taches suspectes que les femmes (24 % dans ce cas). Et - curieusement - plus on avance en âge, moins on est inquiet.

L'homme jeune de Flandre est le moins regardant

Quant à s'auto-inspecter, un Belge sur trois (29%) ne vérifie jamais lui-même sa peau, 23% le font au plus une fois par an, 26% plusieurs fois par an et 21% vérifient mensuellement. Il existe également de fortes différences régionales : la Flandre compte la part la plus élevée de personnes qui ne vérifient jamais elles-mêmes les taches suspectes (37% contre 24% en Wallonie et 20% à Bruxelles) et la plus petite part qui se vérifie chaque mois (14% contre 44% en Wallonie et 52% à Bruxelles).

Pour ce qui est de se protéger, seulement 17% appliquent suffisamment de protection solaire, 11% couvrent la peau et la tête autant que possible et 16% ne marchent jamais sans protection au soleil. La protection des enfants est toutefois largement et heureusement bien supérieure puisque 70% des parents protègent leur progéniture, dont 41% systématiquement et 29% régulièrement.

La campagne annuelle



Dans la lutte contre les cancers de la peau, Euromelanoma, en collaboration avec la Global Coalition for Melanoma Patient Advocacy, lance une campagne de sensibilisation dans 50 pays à travers le monde. Vu le contexte de la crise du Coronavirus, la semaine traditionnelle de consultations gratuites avec des dermatologues est donc annulée et remplacée par un message vidéo sur la façon d'examiner soi-même sa peau pour détecter les taches suspectes. L’actrice et auteur Pascale Platel s'est prêté au jeu pour montrer comment faire l’auto-examen complet de la peau.

Les messages des dermatologues

Le dermatologue Thomas Maselis, président d'Euromelanoma Belgique : "Encore plus pendant cette période où plus de gens sont à la maison, le message est : allez dehors, profitez du soleil… mais protégez-vous bien et vérifiez votre peau régulièrement, donc toutes les 4 semaines. Si vous ne voyez pas de taches suspectes ou étranges et qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque - tels qu’un cancer de la peau dans la famille, un phototype clair, beaucoup d'utilisation de banc solaire - alors ne vous inquiétez pas et il n'est pas nécessaire de consulter un dermatologue chaque année pour un contrôle complet de la peau. Si vous êtes inquiet, demandez bien sûr conseil à un professionnel ».



"Le cancer de la peau est l'un des rares cancers dont nous connaissons la cause principale : il existe un lien direct entre l'exposition aux rayons UV et les cancers de la peau, rappelle pour sa part le Pr Véronique del Marmol, dermatologue. Cela signifie que nous pouvons largement prévenir les cancers de la peau. Mais il faut agir, il faut sensibiliser les gens à changer de comportement. Parce que même si presque tout le monde sait que trop de soleil peut nuire à sa santé, bien trop peu de gens se protègent en pratique. Avec toutes les conséquences néfastes qui en découlent ».

En chiffres

D'après le Skin Cancer Report 2020, en 2018, il y avait 287 723 cas de cancer de la peau/mélanome dans le monde. Les spécialistes tablent sur un nombre croissant à 340 271 (+ 18%) d'ici 2025 et à près d'un demi-million de personnes (466 914) d'ici 2040, soit une augmentation de 62% par rapport à 2018. Le nombre de décès augmentera de 20% par rapport aux 60 712 en 2018 - portant les chiffres à 72 886 en 2025 et 105 904 en 2040, soit une augmentation de 74%.

"Ce sont des chiffres sévères qui décrivent l'ampleur du problème. Les prévisions de l'Organisation Mondiale de la Santé sont vraiment effrayantes et devraient servir de signal d'alarme. Il est nécessaire d'agir maintenant pour lutter contre l'épidémie mondiale de cancers de la peau mélanome et non-mélanome", a ajouté la professeure del Marmol.

© DR



À propos d'Euromelanoma – www.euromelanoma.org

Créé en 1999 par six dermatologues belges, Euromelanoma est un réseau de dermatologues européens bénévoles présent dans 33 pays. Ensemble, ils travaillent à la sensibilisation sur les cancers de la peau. Ils ont pour objectif de sensibiliser et d'informer le grand public.

Ils se donnent également pour mission de partager leurs connaissances scientifiques avec leurs confrères dermatologues partout dans le monde ainsi que de soutenir et de conseiller les responsables politiques nationaux et européens. Quelque 45 000 personnes ont déjà pu profiter d'un dépistage de la peau gratuit durant les journées annuelles de prévention.