Le 2 février le sitepubliait un article intitulé "". Rapidement, l'article est relayé sur les réseaux sociaux accompagné de commentaires enthousiastes de la part des internautes.

Faux espoir cependant pour ces derniers. En effet l'étude à laquelle l'article fait référence ne permet en aucun cas de dresser une telle affirmation. Accessible en ligne, elle ne fait d'ailleurs pas directement référence au vin mais plutôt à l'acide tannique, qui en est l'une des composantes.

Les organisations médicales réagissent

Plusieurs organisations ont réagi pour mettre fin à cette interprétation trompeuse. "La structure d'un aliment est complexe et interagit avec pléthore d'autres molécules. Les doses n'ont absolument rien à voir avec celles des expériences in vitro de même que le mode d'administration", rapporte le site FuturaSanté relayé par la chaîne d'information LCI. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également mis en garde dans une communication officielle : "La consommation d'alcool ne tuera pas le virus dans l'air inhalé. Elle ne désinfectera pas votre bouche et votre gorge et ne vous donnera aucune protection contre le Covid-19".

Le 5 février, Vitisphère a expliqué avoir mis à jour son article : "Suite à des retours de lecteurs, le titre initial de cet article a été modifié pour mieux refléter son contenu. Soit un résultat in vitro concernant une molécule du vin" . Il est désormais présenté ainsi : "Une nouvelle étude étaye l'hypothèse d'un effet protecteur des composés du vin contre la Covid-19".