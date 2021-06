Une photo diffusée sur les réseaux sociaux avance que les vaccins contre le Covid-19 sont en phase d’essais cliniques jusqu’en 2023 et que les personnes vaccinées sont “des cobayes”. Cette affirmation est trompeuse. Certains essais commencés lors des phases cliniques de développement de ces vaccins se poursuivent encore, mais ce n’est ni exceptionnel ni expérimental à grande échelle.

De ses yeux écarlates, le rongeur de laboratoire fixe l’objectif tandis qu’une seringue lui administre un liquide couleur rouge sang. Inscrit juste au-dessus, en lettres rouges lui aussi, le message est clair : “Ce cobaye c’est VOUS jusqu’en 2023. Le saviez-vous ?”. Relayée sur les réseaux sociaux depuis le 23 mai, cette image a notamment été partagée près de 600 fois sur ce profil Twitter aux 14 000 abonnés. Elle mentionne précisément quatre dates, faisant référence à "la fin des essais cliniques" pour quatre vaccins : Pfizer (6 avril 2023), Astra Zeneca (14 février 2023), Moderna (27 octobre 2022) et Johnson&Johnson (2 janvier 2023).

Développement “classique” d’un vaccin

La procédure de développement “classique” d’un vaccin dure entre 7 et 10 ans, et suit un protocole strict réparti en cinq phases définies par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Lors des phases I, II et III, dites “cliniques”, les essais menés sur des groupes de volontaires évaluent l'innocuité, l'efficacité et la qualité du vaccin. A l’issue de la phase III, le fabricant du vaccin introduit une demande de mise sur le marché auprès de l’autorité sanitaire compétente. Pour l’Union européenne, c’est l’Agence Européenne des Médicaments (EMA) qui donne le feu vert requis avant toute commercialisation du vaccin. L’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) prend ensuite le relais au niveau belge.

(...)