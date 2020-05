Plusieurs publications sur Facebook affirment que le port du masque peut provoquer une hypoxie, soit un manque d'oxygène.

Partagée des milliers de fois, la publication affirme qu'il est dangereux de porter un masque car selon elle, l'air se trouvant sous le masque se transformerait en dioxyde de carbone ce qui donnerait lieu à des étourdissements ou à des pertes de connaissances.

Aucun risque pour la santé...

Au contraire. Les masques FFP2 et chirurgicaux ont été créés dans le but de filtrer les particules et de laisser passer l'air. En ce qui concerne les masques en tissu, tout dépend de la matière dans laquelle ils sont faits : certaines matières, comme la toile cirée et le jeans sont moins respirantes que d'autres. Il vaut donc mieux privilégier des tissus plus fins, comme par exemple le coton. Il est également important de suivre les recommandations officielles si l'on veut créer son propre masque : deux ou trois couches de tissu, éviter les tissus trop rigides ou irritants, privilégier les tissus densément tissés. Seul point sur lequel être attentif si vous n'avez pas l'habitude du masque et qu'il vous semble difficile de respirer avec : l'utilisation d'un filtre à l'intérieur d'un masque en tissu permet d'améliorer la capacité de filtrage du masque, mais cela rend la respiration plus difficile.

Le message conseille également d'enlever son masque toutes les 10 minutes pour faire le plein d'oxygène. Une idée qui en plus d'être mauvaise, est dangereuse. L'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que tous les professionnels ne cessent de le répéter depuis des mois : il faut essayer de toucher son masque le moins possible car le masque a pu être en contact avec le virus. En manipulant le masque pour l'enlever et le remettre, on risque donc de contaminer ses mains ou encore l'intérieur du masque.

Comment savoir quand changer son masque ?

Un masque humide peut parfois donner l'impression de respiration plus difficile. Dans ce cas, n'hésitez pas à le changer.