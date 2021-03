Norvège et Suède attendent avant de reprendre la vaccination avec AstraZeneca, malgré l'avis de l'EMA

Santé

La Norvège et la Suède ont annoncé jeudi attendre avant une éventuelle reprise de la vaccination avec le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, déclaré "sûr et efficace" par le régulateur européen mais mis en cause par une équipe médicale norvégienne. Disant "prendre note" de l'avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA), l'Institut norvégien de santé publique a jugé "prématuré de conclure" et indiqué qu'il rendrait son propre avis "à la fin de la semaine prochaine".