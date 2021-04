"Notre société actuelle nourrit les caractéristiques du pervers narcissique et les amplifie"

Les situations de crise favorisent-elles le développement de la perversion dans une société donnée ?

Toute crise est l’occasion pour un pervers narcissique de se présenter en sauveur. Les pervers narcissiques sont bien souvent des gens de pouvoir. Leur but dans la vie est d’accroître ce pouvoir, c’est ce qui les fait survivre, car ils n’ont pas d’identité. Ce fonctionnement extrême n’est qu’une caricature d’un fonctionnement de société, fondée sur la recherche de domination, qui aboutit à une sorte d’emprise d’une minorité sur la majorité, suivant le modèle de la prédation (cf. aussi notre glossaire).

Pourtant, qui dit domination ne dit pas forcément prédation ?

La société patriarcale valorise certaines caractéristiques, dont le culte de la virilité. Elle est organisée autour de la compétition et la rentabilité à court terme. Précisément, dans notre société actuelle, on est dans ce mythe de l’éternelle croissance : consommer plus, posséder plus, ce qui correspond à la pensée du pervers narcissique, qui veut toujours plus d’emprise, de pouvoir. C’est un modèle matérialiste, conquérant, où l’action est le seul moteur, au détriment de la pensée.

La perversion narcissique est-elle une histoire d’hérédité ? Une conséquence de notre modèle sociétal ?

La société nourrit les caractéristiques du pervers narcissique et les amplifie. Si en 1997, dans Les manipulateurs sont parmi nous, Isabelle Nazare-Aga disait qu’ils représentaient 5 % de la population, aujourd’hui, Dominique Barbier, psychiatre, et expert aux tribunaux de Nîmes, dans son livre, La fabrique de l’homme pervers, parle de 20 % et 30 % d’individus pervers narcissiques. La situation actuelle n’est pas rassurante.

Comment le pervers narcissique devient-il ce qu’il est ?

Parce qu’il a eu, dans son enfance, un parent – parfois deux –, qui l’a nié dans son identité. Ce parent voyait en lui l’objet à travers lequel il allait assouvir ses besoins narcissiques. L’enfant n’a pu alors développer son identité, il a été utilisé comme faire-valoir. Il a d’abord beaucoup souffert et, à un moment, a dit stop , et choisi le rôle du bourreau.

À quel moment s’opère ce changement ?

À l’adolescence, période qui implique le remaniement de l’identité. Tous les pervers narcissiques que j’ai eus dans mon cabinet m’ont dit qu’à un moment, ils ont fait le choix du mal, pour se sauver. On parle ici de survie qui passe par l’identification à l’agresseur, le fameux syndrome de Stockholm.

Le pervers narcissique choisit-il de l’être ?

Tous savent le choix qu’ils font. Mais ce dont ils ne sont pas conscients, c’est le pourquoi. Ils sont néanmoins conscients de la stratégie qu’ils mettent au point pour séduire et dominer.

Vous recevez, dans votre cabinet, des pervers narcissiques qui n’ont plus de proie. On peut s’extirper des griffes d’un pervers narcissique ?

Ce qui maintient la victime sous emprise, c’est l’idée qu’elle va pouvoir aider le pervers narcissique. Ce sont souvent des victimes humaines, qui veulent changer quelqu’un – qui ne veut pas changer. Jusqu’au jour où il y a ce truc de trop…

Qu’est-ce qui fait le déclic chez la victime qui décide de quitter la relation ?

Quand la coupe est pleine, c’est la fin de l’idéalisation. Je me suis intéressée à une approche psychocorporelle du traitement pour ces raisons-là. Notamment L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Cela consiste en un balayage oculaire pendant que l’on demande au patient de penser à ce qu’il idéalise chez son bourreau. Ce balayage oculaire permet la reconnexion des deux hémisphères cérébraux et l’accès à l’inconscient. Reviennent alors images et sensations, et la perception de la réalité telle qu’elle a été.

La victime a mis foncièrement le réel de côté pour survivre aux côtés du pervers ?

La victime est d’abord dans le déni, elle idéalise l’agresseur. Il faut donc une expérience qui reconnecte au corps. Mais l’EMDR est une étape éprouvante. On ne commence pas par le travail sur l’idéalisation/désidéalisation du pervers narcissique. On accompagne d’abord les victimes dans des phases plus douces, comme la sécurisation. Les victimes doivent réapprendre à être plus ancrées, à recourir à des ressources intérieures et extérieures. À un moment cependant, la victime se sent frustrée car pas assez bien. On s’attaque au vrai problème, en l’occurrence la confrontation au traumatisme.

Pouvez-vous préciser ce qu’est le trauma ?

C’est une atteinte dans l’identité au niveau émotionnel, sensoriel. On ne parle pas nécessairement de maltraitances. Beaucoup de victimes n’ont pas vécu de traumatismes graves, mais elles ont des failles. Un manque d’estime de soi, trop d’empathie, trop de perfectionnisme…

Parlons de guérison. Ce trauma, on ne le guérit pas simplement en le décrétant…

Beaucoup de victimes ne consultent pas expressément pour se libérer d’un trauma, mais parce qu’elles sont stressées, elles ont des addictions, elles sont déprimées. Il faut d’abord améliorer leur qualité de vie, leur autonomie psychologique et relationnelle. C’est une véritable reconquête de son autonomie. Ensuite, la personne est prête pour se libérer de l’emprise.

Les personnes victimes de pervers narcissiques ne sont pas des personnes faibles…

Pas du tout. Contrairement aux pervers narcissiques, il n’y a pas de profils type chez les victimes, il y a des failles. Ce sont des personnes avec des antécédents traumatiques. Quand on est victime d’un pervers narcissique, on est déjà en état de choc. Dû à des traumatismes périnataux, un abandon, des violences psychologiques de l’enfance.

La perversion narcissique s’observe-elle dans le milieu du travail ?

Les pervers narcissiques sont présents là où il y a des enjeux de pouvoir. Dans la famille, dans le travail aussi. Au travail, ils exercent un harcèlement moral sur les personnes qui les gênent parce qu’elles sont consciencieuses, impliquées… Ils cherchent alors à les mettre à bout, à les isoler. Cela passe par de micros violences verbales, le dénigrement, la culpabilisation. Les victimes tentent le dialogue – impossible, car le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Souvent, le management essaie la médiation, ce qui ne marche pas. J’en vois, des gens qui vivent la perversion narcissique en entreprise…

Quand on a été victime d’un pervers narcissique, comment s’en sortir ?

On peut apprendre à gérer cela soi-même l’épuisement, la perte de confiance en soi. Mais il y a un travail de réhumanisation à opérer, pour de nouveau faire confiance. Cela passe par une reconstruction avec quelqu’un de compatissant, sans jugement, qui aide à analyser ce qui s’est passé. C’est le rôle du thérapeute. On ne peut pas simplement demander l’aide de son entourage ou de son conjoint. C’est l’échec assuré – le nouveau conjoint ne va supporter longtemps le stress, les angoisses ou colères inappropriées…

Quand on a été sous emprise d’un pervers narcissique, bien qu’on ait fui la situation, on n’est pas tout à fait sauvé, donc ?

Le boulot commence. Beaucoup de victimes se disent libérées et donc sauvées. Mais elles répètent constamment le même schéma, car les séquelles psychologiques sont toujours là.

Comment convaincre la victime de l’utilité d’un accompagnement thérapeutique ?

Si elle demande à travailler sur l’apaisement dont elle a besoin, elles reparleront des violences. Il est important que le thérapeute soit empathique, qu’il sache verbaliser l’expérience difficile. La victime ne pourra plus banaliser ou minimiser ce qu’elle a vécu. Il faut choisir des thérapeutes formés aux traitements des traumatismes. Le grand public pense souvent que tout psychologue convient. Il n’est pas seulement question de redormir ou retrouver l’estime de soi. Il faut traiter le trauma.

