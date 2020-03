“Notre vulnérabilité est née d’une toute petite bête” © Photo by Eric Antunes from Pexels SantéInterview07:26 Aurore Vaucelle

Jérôme Vermeulen est psychologue et clinicien. Il est aussi l’initiateur et le gestionnaire du site lepsychologue.be où sont référencés une centaine de professionnels. En ce moment, des consultations sont proposées en vidéoconférence. Le soin de la psyché n’est pas stoppé par le confinement.

Nous l’avons interrogé sur la possible dégradation du moral de la population dans une situation inédite de confinement.