"Nous avons un plan structuré en vue du vaccin contre le Covid-19"

Dans la course mondiale au vaccin, il y a une nomination qui ne passe pas inaperçue : celle du Belge Jean Stéphenne, président de Bone Therapeutics et ancien directeur général de GSK Biologicals, à la tête du conseil de surveillance de CureVac… avec effet immédiat. Son prédécesseur américain a été licencié pour ne pas être parvenu à développer la société aux États-Unis. Mais aussi pour faute grave. Et pour cause, il a rencontré le président Trump, qui souhaitait l’exclusivité du vaccin pour les Américains, sans en avoir averti son conseil d’administration. L’entreprise, basée en Allemagne, est spécialisée dans le développement de thérapies contre le cancer, de thérapies à base d’anticorps, de traitement de maladies rares et de vaccins prophylactiques à base d’ARNm. Curevac, dans laquelle a investi Bill Gates à hauteur de 20 %, se lance dans la course au développement d’un vaccin contre le Covid-19. "Ce n’est pas une course, nous corrige le grand patron, c’est un défi mondial !"