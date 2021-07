Au cœur de l'actualité depuis que les campagnes de vaccination contre le Covid ont été lancées, l'hésitation vaccinale demeure, plus que jamais sans doute, un sujet de préoccupation alors que l'on peine à atteindre une couverture vaccinale optimale, et surtout suffisante pour espérer écarter au maximum le danger d'une nouvelle vague. Mais au fond, qui sont au juste, ces hésitants, qui rechignent à se faire vacciner? Quelles sont les raisons de cette hésitation ou de ce refus catégorique pour les plus récalcitrants? A qui la faute, s'il faut pointer des responsables ? Ou alors, à qui font-ils confiance? Quels arguments utiliser pour convaincre ce public de l'intérêt de se faire vacciner? En une phrase: comment solutionner les problèmes liés à l'hésitation vaccinale?

Ce sont là quelques-unes des 84 questions auxquelles, depuis avril, l’UNamur et les médecins généralistes de la région namuroise (GAMENA, Garde médicale namuroise) ont tenté de répondre en menant une grande enquête sur l’hésitation vaccinale. (*) L’étude porte sur un échantillon de répondants de tous âges et aux profils variés (3700 répondants à ce jour) favorables, hésitants ou opposés au vaccin contre le Covid-19. Le panel a été sollicité via les réseaux sociaux (diffusion en ligne du questionnaire), dans les salles d’attente des médecins généralistes et du centre de vaccination de Namur, avec l’aide d’enquêteurs.