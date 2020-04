Devant la fracture numérique mise en lumière par la crise du Covid-19, Lead Belgium et Circular.Brussels entendent fournir des ordinateurs à une centaine de jeunes défavorisés et ainsi limiter le décrochage scolaire des plus précarisés.

Léa est étudiante en première bac en haute école. Depuis le début du confinement, elle tente tant bien que mal de poursuivre son cursus avec le seul outil numérique dont elle dispose : son smartphone. « Les fichiers devenaient trop lourds, je ne parvenais plus à réaliser les travaux demandés, notamment la réalisation d’un portfolio », témoigne la jeune femme. En haute école et à l’université, les professeurs continuent d’avancer dans la matière. Mais certains étudiants n’ont pas les moyens matériels d’avancer avec eux… Une jeunesse hyperconnectée, certes. Mais sur smartphone uniquement. Un outil inadéquat pour rédiger un rapport de stage, répondre à un des questionnaires, lire de long textes, effectuer des recherches… Sans compter qu’à la maison, dans des espaces restreints et partagés, l’environnement n’est pour beaucoup pas propice aux apprentissages.

"Un gouffre numérique"

Léa Bayekula est en chaise. Elle représente même la Belgique aux jeux paralympiques. « Moi, le seul handicap que j’ai vu, c’est le handicap numérique », commente Nordine Ben Ghanem. « Et il ne s’agit pas d’une fracture numérique, c’est un gouffre ! » Professeur à la Haute école Galilée et enseignant dans le secondaire, il en a fait le saisissant constat : « Dans mes classes, le désarrois était énorme pour ces jeunes à qui on demande d’utiliser les outils numériques - parce que la situation l’exige - mais qui n’ont pas d’ordinateur à la maison ». En temps normal, ceux-ci seraient allés à la bibliothèque ou dans le local informatique de l’école. Mais ils ne leur sont plus accessibles. Nordine Ben Ghanem met alors en branle son réseau pour dénicher l’une ou l’autre machine et ainsi soulager ses élèves et étudiants. « Mais l’état déplorable de la situation est bien plus vaste », souligne-t-il après avoir pris le pouls auprès d’autres collègues et étudiants. « Nous sommes en situation d’urgence », martèle-t-il. Et il est nécessaire de fournir du matériel informatique à ces jeunes sous peine de les voir décrocher, le confinement accentuant les disparités socio-économiques et mettant à la marge les publics les plus précarisés.

Impact social et environnemental

Ce signal d’alarme, Circular.Brussels l’a entendu et a pris la balle au bond. Cette ASBL est active dans la réduction de l’empreinte écologique en Région bruxelloise à travers la collecte, le recyclage, la réparation et la réutilisation de matériel informatique qui n’est plus utilisé par les entreprises. Le partenaire est idéal.

De son côté, Nordine Ben Ghanem est aussi membre de l’ASBL Lead Belgium, une plateforme de professionnels et d’entrepreneurs qui contribue à l’inclusion socioéconomique et qui propose des programmes de développement entrepreneurial et de responsabilité sociétale d’entreprise. Nordine Ben Ghanem a fait appel à ce large réseau d’entreprises, conscientisées aux enjeux sociétaux, qui disposent d’ordinateurs, imprimantes, tablettes et autres laptops dont elles ne se servent plus « et qui pourraient être valorisés localement et directement en bénéficiant à la jeunesse bruxelloise plutôt que d’être vendus à l’autre bout du monde, avec le coût environnemental que l’on connaît ».

« L’objectif est d’en récolter au moins une centaine et de les donner gratuitement - sans demande de retour - aux jeunes les plus défavorisés », explique l’initiateur du projet « Objectif 100 ». Actuellement, Nordine Ben Ghanem accueille principalement les demandes des élèves via les établissements scolaires. La liste s’allonge de jour en jour, jetant une lumière crue sur les manques des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Raison pour laquelle le projet se poursuivra au-delà de l’urgence. « D’ici septembre, il s’agira de fournir 100 ordinateurs à chaque écoles en discrimination positive (D+). A terme nous voulons que chaque élève puisse bénéficier d’un ordinateur à la maison et que les personnes les plus défavorisées puissent également prendre part à la digitalisation », poursuit Nordine Ben Ghanem. Et ce sans distinction de réseau, de type d’enseignement, d’année de scolarité… « Nous visons uniquement à répondre aux besoins des jeunes », ponctue-t-il.

-> Si vous souhaitez donner du matériel informatique, veuillez l'indiquer ici.

-> Si vous souhaitez bénéficier de matériel informatique, veuillez l'indiquer ici.