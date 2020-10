© Montage (Reporters et Shutterstock)

Le virus flambe à nouveau, à en croire les données de Sciensano et les analyses d’éminents experts. Entre le 1er et le 7 octobre, il y a eu en moyenne 3 749,3 nouvelles infections au coronavirus par jour : une hausse de 89 % par rapport à la période précédente. Les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 119,3 admissions quotidiennes (+67 %). Le virus a fait plus de 15 morts (+7,6 %) en moyenne par jour.

Le porte-parole Covid-19 Yves Van Laethem, d’ordinaire très tempéré, se montre pessimiste.