"Le G20 sait qu'un nouvel allégement de la dette sera nécessaire. Ce groupe doit maintenant faire preuve d'une plus grande ambition et proposer des mesures plus audacieuses pour permettre aux pays en développement de faire face à la crise de manière efficace et éviter que la récession mondiale ne se transforme en dépression mondiale", souligne-t-il dans cette missive.

M. Guterres demande que la suspension de la dette soit prolongée jusqu'à fin 2021, et d'étendre la couverture de cette mesure pour inclure les pays à revenu intermédiaire vulnérables qui en ont besoin. Il appelle les dirigeants du G20 "à combler le déficit de financement de 28 milliards de dollars" nécessaires pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19.

Alors que des vaccins sont en finalisation, "nous devons également résister à toute forme de nationalisme vaccinal", réclame-t-il dans sa lettre.

Antonio Guterres demande d'autre part au G20 une augmentation des "investissements dans la biodiversité, l'action climatique et la restauration des écosystèmes".