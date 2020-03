Soucieuse de comprendre en quoi les mesures de confinement affectent le bien-être psychologique et social de la population, l’UCLouvain lance dès ce samedi 21 mars une vaste enquête,, (populations belge, française, hollandaise et britannique), pilotée par le professeur Vincent Lorant. L'UCLouvain a besoin de vous. Vos réponses sont attendues via le lien www.uclouvain.be/covidetmoi . L'enquête ne prendra que dix minutes.