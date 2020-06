Particulièrement sûrs et confortables, des masques FFP2 et FFP3 "100% made in Belgium" bientôt disponibles © D.R. Santé Laurence Dardenne

Offrant les plus hauts niveaux de protection, ces masques sont principalement destinés au secteur des soins de santé. " Ils devraient couvrir à ce niveau une grande partie des besoins du corps médical en Belgique, nous a assuré le CEO de Medimundi, David Germis. Ce sont des masques de très haute qualité, qui protègent contre les agents pathogènes tels que les virus, les bactéries et les substances cancérigènes, et sont donc indispensables pour le personnel médical et sanitaire qui est en première ligne dans la lutte contre le Covid-19".