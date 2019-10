SantéVidéo Sensation d'étouffement, sueurs, tremblements: pas drôle du tout, la crise de panique Laurence Dardenne

Sa grand-mère et ses recettes foireuses, les chats, ces ingrats, les gosses, qui chialent dans le Thalys…, Florence Mendez n’épargne personne. Elle s’attaque à tout. "Elle est drôle, elle est belge et elle n’a peur de rien", est la première phrase qui apparaît sur l’écran quand on tape le nom de l’humoriste et chroniqueuse. Ben si, justement, la peur, et bien plus que ça, l’attaque de panique, elle en a été victime des semaines durant. Et elle veut qu’on en parle, comme elle le fait d’ailleurs déjà sur les réseaux sociaux, suscitant beaucoup de réactions.