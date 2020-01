Les Wallons sont-ils plus ou moins exposés aux fameux perturbateurs endocriniens et autres pesticides émergents que dans d’autres pays européens ? Et quel est le taux d’exposition à des polluants plus anciens que l’on rencontre dans l’environnement tels que le PCB ou encore les métaux lourds ?

C’est à ce type de questions que doit répondre l’Institut scientifique de service public (Issep), un organisme d’intérêt public (OIP) wallon créé en 1990 et successeur de l’ancien Institut national des Mines.