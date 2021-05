Enfin, Peter Piot a appelé à la vigilance dans les assouplissements , même si la situation épidémiologique tend à s'améliorer dans de nombreux pays européens. "La catastrophe en Inde est une leçon pour tout le monde: ne pas crier victoire trop vite et ne pas se relâcher. Outre le variant indien, il était inévitable que ça tourne mal: ils pensaient que tout allait bien et ont organisé de grandes fêtes religieuses, des rassemblements électoraux massifs et des matchs sans précautions appropriées. Ici et aux Pays-Bas, on organise des essais prudents avec des événements tests, notamment pour le sport, la culture et la musique. C'est la bonne façon de faire."