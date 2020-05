Plus on avance dans cette crise sanitaire due au Covid-19 plus une chose paraît claire: nous allons devoir vivre avec ce nouveau coronavirus, au même titre qu'avec d'autres virus plus anciens et très probablement avec d'autres à venir. Ce qui pose de nombreuses questions et notamment celle de savoir si, oui ou non, il est possible de s'en prémunir d'une manière ou d'une autre, sachant que mieux vaut prévenir que guérir.

Dans cette perspective, grande est la tentation de vouloir, par exemple, "booster" son système immunitaire. Histoire de mieux s'armer sur le long terme contre les éventuelles attaques à venir.

A ce sujet, de nombreuses informations, notamment basées sur des méthodes dites "naturelles", circulent abondamment ces derniers temps, en particulier sur les réseaux sociaux, promettant de renforcer nos défenses immunitaires. Mais qu'en est-il au juste?

La Libre a posé la question au Pr Charles Pilette, chef de service (adjoint) de pneumologie et du centre d’allergie des Cliniques universitaires Saint-Luc, responsable du pôle de recherche en pneumologie et immunologie des muqueuses, institut IREC, UCLouvain.