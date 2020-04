Jeudi soir, sur la chaîne LCI, le Pr Éric Caumes, infectiologue à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière à Paris, défendait la thèse selon laquelle il faut se débarrasser du Covid-19, en bloquant définitivement sa transmission pour l’éliminer complètement.

Comment s’y prendre, selon ce spécialiste des maladies infectieuses ? Par un dépistage à grande échelle, notamment via les tests sérologiques visant à identifier l’immunité. Selon l’infectiologue français, toute personne testée positive ou testée comme ayant une immunité récente, devrait être isolée (en confinement individuel, par exemple dans une chambre d’hôtel, à l’écart de ses proches…). De plus, il faudrait, à partir des personnes testées positives ou avec une immunité récente, remonter la filière d’infection, en vue de la casser, et donc tester les personnes de la filière et les confiner.

En prenant ces mesures, il y aurait moyen, selon le Pr Caumes, de se débarrasser du coronavirus.

Qu’en pense le Dr Yves Coppieters, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique, École de santé publique de l’Université libre de Bruxelles ? Entretien.